اليوم.. البرلمان العربي ينتخب رئيسا جديدا له

2020/10/28 | 09:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

يعقد البرلمان العربي اليوم الاربعاء جلسة اجرائية في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة اكبر الاعضاء سنا وذلك لاختيار رئيس جديد للبرلمان لمدة عامين خلفا لمشعل بن فهم السلمي الذي تولى الرئاسة لفترتين متتاليتين .

وصرح الأمين العام المساعد للبرلمان العربي عبد العظيم البابلي انه «سيتم خلال الجلسة الاجرائية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وكذلك انتخاب أربعة نواب للرئيس وذلك لمدة عامين وفقا للنظام الاساسي للبرلمان العربي.

وأضاف بعد ذلك سيتم اجراء انتخابات لاختيار رؤساء اللجان الاربع الدائمة التابعة للبرلمان ونوابهم، ثم تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بتشكيلاتها الجديدة غدا لبحث خطط عملها وشروع جدول اعمال كل لجنة ورفع تقرير الى الجلسة العامة.



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