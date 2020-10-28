يخلو من قانون الاقتراض.. {الفرات نيوز} تنشر جدول أعمال جلسة البرلمان الـ17

2020/10/28 | 09:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الأربعاء جدول أعمال جلسة البرلمان الـ17، والذي لم يتضمن فقرة التصويت على قانون "الاقتراض"، فيما تضمن استكمال الدوائر الانتخابية.

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