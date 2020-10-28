2020/10/28 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وافقت على إطلاق سراح ناشطين سياسيين روسيين تم سجنهما منذ أكثر من عام، بينما لم يصدر النائب العام الليبي أي بيانات أو تصريحات بهذا الشأن.

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