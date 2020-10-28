سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في الأسواق العراقية لهذا اليوم

2020/10/28 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الاربعاء 28.10.2020==============سعر بيع الدولار 125,500سعر شراء الدولار 124,500==============اليورو : 100 يورو 117,85 دولارالأسترليني : 100 باوند 130,50 دولارالليرة التركية : 100 دولار 820,40 ليرة تركية==============سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1909,80$سعر برميل نفط الخام برنـت 41,00 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 38,32 دولار==============‏

يتبع.



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