محتجون يغلقون الطريق الى ’’نفط البصرة’’ - عاجل

2020/10/28 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر محلي في البصرة، الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، بأن عدد من المحتجين أقدموا على غلق الطريق إلى شركة نفط البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محتجي كليات الهندسة تجمعوا صباح اليوم، وقاموا بغلق الطرق المؤدية إلى الباب الرئيسي لشركة نفط البصرة".

وأضاف، أن "المهندسين طالبوا بإيجاد فرص عمل لهم ضمن مواقع عمل شركة نفط البصرة".

يُشار إلى خريجي الكليات الهندسية، ومنذ أشهر، يطالبون بتوفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية داخل البلاد، ويقوم المحتجون بين فترة وأخرى بالضغط على هذه الشركات، عن طريق غلق الطرق المؤدية إليها من أجل إيصال أصواتهم إلى المسؤولين.





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