جدول أعمال البرلمان اليوم يخلو من قانون ’’الاقتراض’’ ويستكمل الدوائر الانتخابية (وثيقة)

2020/10/28 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشر مجلس النواب، الأربعاء (28 تشرين الأول 2020) جدول أعمال جلسته الـ 17، والذي لم يتضمن فقرة التصويت على قانون "الاقتراض"، فيما تضمن استكمال الدوائر الانتخابية.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الذي نشرها البرلمان، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، إكمال الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، و11 فقرة أخرى أبرزها التصويت على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.

وكان مجلس النواب قد رفع، جلسته رقم 16 التي عقدها، أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من القوانين والمشاريع، إلى يوم غد الاربعاء.

وشهدت الجلسة، انهاء القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، وكذلك القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2015.

وانهى مجلس النواب أيضا، القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من الضرائب بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988.

وانهى البرلمان، القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق وذات الاثار المؤذية لعام 2001، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.

وانهى المجلس، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة، وتقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972.

وشهدت الجلسة أيضا انتهاء مناقشة وتقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000.

وصوت مجلس النواب خلال الجلسة، على مقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم 37 لسنة 2000.

وانهى البرلمان، تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي 1999 و 2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo الموقعة في ستوكهولم عام 1967، كما صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة.

وصوت مجلس النواب قبل رفع الجلسة، على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال العام بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية.

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