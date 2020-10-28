2020/10/28 | 09:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يغداد/نينا/ يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية مساء اليوم ".ويتضمن جدول اعمال الجلسة اكمال التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات وعلى قانون اخر وقراءة عدة قوانين اخرى "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة اليوم المتضمن اكمال التصويت على الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة اليوم المتضمن اكمال التصويت على الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).