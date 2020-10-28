خبير اقتصادي يدعو هيئة الاستثمار الى طرح خارطة استثمارية جديدة

2020/10/28 | 09:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / دعا الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج ، هيئة الاستثمار الى طرح خارطة استثمارية جديدة خاصة بعد تولي الهيئة القيادة .وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" الفرص الاستثمارية التي يجب ان تحتويها تلك الخارطة ينبغي ان تتلاءم مع ما اسفرت جولة رئيس الوزراء الاوربية واستقطاب الشركات الاوربية وعموم الاستثمار الاجنبي المباشر ومحاولة تطوير قانون الاستثمار".وشدد تويج على ضرورة ان تكون تلك المشاريع سترايجية تستوعب اعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل وتزيد من القوة الشرائية للمجتمع والدخل الحقيقي للافراد"./انتهى8

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