العراق يعرب عن قلقه من قرار تركي يضر بمصالحه

2020/10/28 | 09:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت احدى الوزارات العراقية عن قلقها من قرار تركي سيضر بمصالح العراق.

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