السجن 5 أعوام وغرامة مالية بحق مدان بالمخدرات

2020/10/28 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن لـ 5 اعوام وشهر وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي .

بحق المدان( أ .



خ .



ع ) البالغ من العمر 27 عام .

استنادا للمادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لارتكابه جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة .

يتبع.



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