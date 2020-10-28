السجن 5 أعوام وغرامة مالية بحق مدان بالمخدرات


السجن 5 أعوام وغرامة مالية بحق مدان بالمخدرات
2020/10/28 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن لـ 5 اعوام وشهر وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي .

بحق المدان( أ .

خ .

ع ) البالغ من العمر 27 عام .

استنادا للمادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لارتكابه جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة .

 

يتبع.

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