2020/10/28 | 09:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "النجباء": ترامب سلّم ملف العراق لأبن زايد وهكذا تزو وفود إسرائيلية بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/28 | 09:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("النجباء": ترامب سلّم ملف العراق لأبن زايد وهكذا تزو وفود إسرائيلية بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("النجباء": ترامب سلّم ملف العراق لأبن زايد وهكذا تزو وفود إسرائيلية بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).