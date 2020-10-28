الثقافة توضح حقيقة اغلاق متحف الزعيم عبد الكريم قاسم

2020/10/28 | 09:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نفت وزارة الثقافة، الاربعاء، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية الوزارة إغلاق متحف الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن” بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أقوالاً من مصادر مجهولة، ادَّعت فيها نية الوزارة إغلاق متحف الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم”،مبينة أن” الوزارة تنفي تلك الأقوال غير الدقيقة، وتؤكد سعيها إلى تعزيز المتحف المذكور وتطويره لما يمثله من رمزيةٍ تاريخيةٍ في حياة الشعب العراقي.”

وأضافت أن” وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم سبق أن وجّه بإصدار دليلٍ لمقتنيات المتحف، وتاريخها، ومناسباتها لدى زيارته للبيت التراثي في بغداد المخصص كمتحفٍ للرئيس الراحل عبد الكريم قاسم في الرابع والعشرين من شهر آب الماضي، مشجعاً إدارته على فتح أبوابه أمام المواطنين وتطويره”.



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