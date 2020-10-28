تقرير : ساحة التحرير تشهد انقسام حاد في مواقف المتظاهرين

2020/10/28 | 09:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / -تشهد ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، تباينات حادة في مواقف المتظاهرين والمعتصمين فيها، بسبب التطورات الأخيرة التي رافقت تظاهرات اليومين الماضيين ودخول المئات من أنصار ومؤيدي أحزاب وجماعات مسلحة، على خط الاحتجاجات، وتورطهم بسلسلة من أعمال العنف تضمّنت عمليات طعن ناشطين واعتداءات على قوى الأمن أسفرت عن إصابة عدد غير قليل منهم.



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