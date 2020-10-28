المالية النيابية تستبعد تمرير قانون الاقتراض الثاني

2020/10/28 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداستبعدت اللجنة المالية النيابية، تمرير قانون الاقتراض الثاني بصيغته الحالية لاحتواءه على قرض يزيد عن ال41 تريليون دينار.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، "من المستحيل موافقة البرلمان على قانون الاقتراض الثاني لانه يحتوي على مبلغ كبير جدا يزيد عن على ال41 تريليون دينار".





وأضاف أن رواتب الموظفين الحكومة ملزمة بدفعها.





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