مجلس النواب يصوت على استكمال الدوائر الانتخابية

2020/10/28 | 09:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، مساء اليوم الاربعاء، جلسة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من ابرزها إستكمال التصويت على الدوائر الإنتخابية لقانون الانتخابات.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن آلي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اولى فقرات جلسة مجلس النواب هي التصويت على استكمال الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك.

واضاف: لحد الان ليس هناك اي اتفاق حول استكمال الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك، والحوارات مستمرة بين الاطراف السياسية لحسم هذا الموضوع.

PUKmedia خاص

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