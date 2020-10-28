رونالدو يغيب عن مواجهة ميسي

2020/10/28 | 09:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وسائل اعلام رياضية ان البرتغالي كريستيانو رونالد نجم نادي يوفنتوس الايطالي سيغيب عن المباراة التي ستجمع ناديه مع برشلونة الاسباني.

وكان عشاق الكرة حول العالم يترقبون هذه المواجهة التي ستجري اليوم الاربعاء ضمن منافسات دوري ابطال أوروبي حيث هي المواجهة الاولى بين النجمين كريستيانو رونالد، وليونيل ميسي منذ ان رحل رونالدو عن ريال مدريد الاسباني.

وجاءت نتائج فحوصات رونالدو الخاصة بإصابته بفيروس كورونا إيجابية، مما يعني عدم تعافيه في الوقت المناسب لخوض مواجهة يوفنتوس وبرشلونة.

ويلتقي بطل إيطاليا على أرضه مع برشلونة الأربعاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة السابعة التي يتصدرها الفريق الكاتالوني حالياً بفارق الأهداف عن يوفنتوس.

PUKmedia / وكالات ‌

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