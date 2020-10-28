اكمال الدوائر الانتخابية على رأس جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

2020/10/28 | 09:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاربعاء، عن جدول اعمال الجلسة السابعة عشر للمجلس، والمقرر انعقادها مساء اليوم.



وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الاول 2020)، ان، جدول اعمال الجلسة السابعة عشر من الدورة النيابية الرابعة للسنة الثالثة ضمن الفصل التشريعي الاول سيتضمن 12 فقرة، في مقدمتها اكمال الدوائرة الانتخابية لقانون انتخابات البرلمان العراقي.

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