الخدمات النيابية تناقش قانون جديد ينظم عمل شاحنات النقل عبر الطرق

2020/10/28 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – تسبب دخول الشاحنات التي تفوق أحمالها الحد المقرر بحصول تخسفات كبيرة في الشوارع وبخاصة في العاصمة، إذ إن جميع الشاحنات التي تنقل البضائع من المحافظات الجنوبية الى المحافظات الشمالية وبالعكس، تسلك طرق بغداد وتمر في شوارع العاصمة في غياب تام لوجود موازين في مداخلها.



مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم […]

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