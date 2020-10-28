2020/10/28 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أعلن مجلس الوزراء في السعودية عن قرار بصرف مبلغ قيمته 500 الف ريال سعودي ( أي ما يعادل 133.3 الف دولار امريكي ) لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا.



جاء هذا القرار من مجلس الوزراء السعودي لكل شخص يعمل في القطاع الصحي ويصاب بفيروس كورونا ويتوفى بسببه وهو ما سيمنح ذويه 500 الف ريال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تمنح 100 الف دولار لعوائل المتوفين بسبب فيروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تمنح 100 الف دولار لعوائل المتوفين بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تمنح 100 الف دولار لعوائل المتوفين بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).