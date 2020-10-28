2020/10/28 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – كشفت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية النقاب عن سيارتها الجديدة Stinger GT، والتي تمتاز بتحسين أنظمة المساعدة على القيادة ونظام المعلومات والترفيه .



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة Stinger GT الكوبيه الجديدة احتفظت بمحرك التربو المزدوج V6 لتقديم أداء أكثر رياضية وقوة يجعلها أكثر تنافسية في فئتها.



وشمل تحديث المظهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة كيا تكشف عن سيارتها الجديدة Stinger GT وكالة الصحافة المستقلة.

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