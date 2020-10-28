اعتمدنا “مبدأ المفاجأة”.. النجباء: طورنا استراتيجية دقيقة لاستهداف الأميركان

2020/10/28 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد الامين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، الأربعاء، وجود اشراف استخباراتي كامل على القواعد الأمريكية ورصد جميع تحركاتهم، مشيرا إلى تطوير استراتيجية دقيقة لاستهداف المحتلين بشكل كامل من خلال التركيز على “مبدأ المفاجأة”.

ونقلت وكالة “فارس” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن الكعبي قوله خلال لقائه نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي إن “سیاسة المقاومة العراقية والنجباء في مواجهة الولايات المتحدة هي “سیاسة الصواریخ مقابل الرصاص” وهذه السياسة لم تتغير أبدًا”.

وأضاف، أن “الوضع الحالي يختلف عن أوضاع فترة 2003 إلى 2011.



أن قوات المقاومة الیوم تزودت بأسلحة أكثر تطوراً واكتسبت خبرة كبيرة واجتازت دورات أكثر تخصصاً، ولهذا قام الأمريكيون بإخلاء مواقعهم خوفًا من وقوع خسائر بينهم ولجأوا إلى قواعد عسكرية بعيدة عن المناطق المأهولة”.

واكد الکعبي “لدينا اشراف استخباراتي كامل على القواعد الأمريكية ونرصد جميع تحركات العدو من تدريب الإرهابيين إلى تحرك مختلف الأفراد”، لافتا الى انه “تم التخطيط والتنظيم وتقسيم المهام، ومن خلال التركيز على “مبدأ المفاجأة”، قمنا بتطوير استراتيجية دقيقة لاستهداف المحتلين بشكل كامل”.

وختم الكعبي قائلا: اننا لا نخشى مواجهة جدية مع الولايات المتحدة، لأن مصيرنا النهائي الشهادة”.



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