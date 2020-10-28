محافظ البصرة يعلن وصول قابلوات كهرباء متعددة لشمال المحافظة

2020/10/28 | 09:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الأمير العيداني عن وصول الوجبة الأخيرة من قابلوات الكهرباء والتي تضمنت ( 250 ) كيلو متر من القابلوات الخاصة بالطاقة الكهربائية . وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن المكتب الأعلامي الخاص وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه وصلت الى محافظة البصرة الوجبة الأخيرة الخاصة بقابلوات الطاقة الكهربائية والتي تضمنت (250) كيلو متر حيث ستساهم في معالجة الكثير من المشاكل الخاصة بقطاع الكهرباء بمختلف مناطق شمال البصرة.واضاف محافظ البصرة ان الاسلاك التي وصلت تضمنت قابلوات متعددة واعمدة وعوازل ضمن مناقصة كهرباء ضمن مشاريع عام 2019 لشركة توزيع شمال البصرة، لافتاً الى انها ستساهم في انهاء كافة الاختناقات والاحمال بالطاقة الكهربائية. بدورها، اكملت المديرية العامة لتربية البصرة استعداداتها للأمتحانات العامة للدراسة الأعدادية/ الدور الثاني للعام الدراسي الحالي وأمتحانات الدور الأول للطلبة المؤجلين إضافة لأمتحانات الطلبة الخارجيين التي ستبدأ يوم السبت ٢٠٢٠/١٠/٣١حسب الموعد الذي حددته وزارة التربية .وقد أكد الدكتور عبدالحسين سلمان عبدالحسن المدير العام لتربية البصرة بأنه قد تم تجهيز المراكز الأمتحانية بالمستلزمات الخاصة من خلال عمل اللجنة الفرعية وتوجيهاتها لمدراء المراكز كافة وحسب التعليمات الوزارية ، والمديرية مستعدة تماما لأنجاح الأمتحانات . ويجري ايضا التنسيق مع الحكومة المحلية و قيادتي العمليات والشرطة لتوفير الحماية اللازمة وكذلك مع دائرة الكهرباء لتقليل ساعات القطع على المراكز الأمتحانية ، وكذلك هناك تعاون مستمر مع جامعة البصرة ، حيث ستكون أغلب المراكز الأمتحانية في الجامعة .وبخصوص الجوانب الصحية فقد وجهنا قسم النشاط الرياضي والمدرسي للتنسيق مع هيأة الحشد الشعبي بمختلف تشكيلاتها، ومديريات أقسام التربية ، والجهد الطوعي التربوي ، وهيأة الأتصالات ، ونقابة المعلمين ، ومديرية حماية المنشآت ، ومنظمات مجتمع مدني لتعفير وتعقيم المراكز الأمتحانية ومع دائرة صحة لتوفير مفارز صحية تحسبا لأي طاريء .وقد بلغت إحصائية هذا الدور لجميع الفروع وحسب المواد بالشكل التالي: عدد الطلبة حسب المواد: ٤٠٥٣٦عدد المراكز الامتحانينة: ٢٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يعلن وصول قابلوات كهرباء متعددة لشمال المحافظة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يعلن وصول قابلوات كهرباء متعددة لشمال المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).