النائب السوداني يقدم مقترحان لتعيين خريجي القانون

2020/10/28 | 09:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، أن مقترحين قُدما إلى مجلس الوزراء سيسهمان في إيجاد فرص عمل لخريجي القانون.وقال السوداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن “مجلس الوزراء استجاب للكتاب المرسل بشأن تعيين خريجي كلية القانون”، موضحاً أن “الكتاب تضمن مقترحين تقدم بهما المحامي محمد مجيد الساعدي ، الأول يدعو إلى تشغيل خريجي القانون الباحثين عن العمل في إجراء العقود المرورية بما لا يتجاوز 20 عقداً لكل محام شهرياً”.وأضاف أن “المقترح الثاني يتضمن استحداث دورات تدريبية في كلية الشرطة تشمل خريجي القانون تحديداً للتخرج بصفة (ضابط تحقيق في المراكز) لما له من مردود في العمل على وفق التخصص والمؤهل العلمي الذي يساعد في سير التحقيقات بمهنية عالية”.وشدد عضو مجلس النواب، على أن “الأزمة المالية وعدم القدرة على تعيين الخريجين تقتضيان البحث عن البدائل”، مبيناً أن “أي مقترح خارج نطاق التعيين الحكومي ،هو مقترح مهم جداً سيسهم في حلّ المشاكل”.وتابع أن “المقترحين سيسهمان في امتصاص الخريجين في حال اعتمدت آليات عمل واضحة وجهة مركزية كوزارة الداخلية وجهة تنسيقية كنقابة المحامين، وسيكتب لهما النجاح في إيجاد فرص عمل لخريجي القانون”.

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