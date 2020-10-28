التخطيط: الحكومة ملتزمة بتوفير الأموال لإستكمال ميناء الفاو

2020/10/28 | 09:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة التخطيط التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لتكملة انشاء مشروع ميناء الفاو الكبير، على الرغم من الأزمة المالية التي يمر بها البلاد.

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