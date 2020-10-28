بعد 150 عاما من الطبعة الأولى.. صحيفة أميركية تتخلى عن النسخة الورقية

2020/10/28 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحيفة سولت ليك تريبيون انتهاء طباعة نسخة ورقية يومية بعد ما يقرب من 150 عاما على صدورها للمرة الأولى بولاية يوتا الأميركية.

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