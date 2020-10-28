إيران … رئيس البرلمان الايراني مصاباً بفيروس كورونا

المستقلة … أعلن رئيس البرلمان الايراني ” محمد باقر قاليباف “، اليوم الاربعاء اصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله بشكل رسمي باجراءات الحجر الصحي حتى تعافيه.
حيث قالت قاليباف في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر اليوم : “لقد أصيب أحد أعضاء مكتبي بكورونا، لذا أجريت التحاليل عند منتصف ليلة أمس وأثبتت إصابتي بالفيرس”.
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