إيران … رئيس البرلمان الايراني مصاباً بفيروس كورونا


إيران … رئيس البرلمان الايراني مصاباً بفيروس كورونا
2020/10/28 | 09:55 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المستقلة … أعلن رئيس البرلمان الايراني ” محمد باقر قاليباف “، اليوم الاربعاء اصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله بشكل رسمي باجراءات الحجر الصحي حتى تعافيه.

حيث قالت قاليباف  في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر اليوم : “لقد أصيب أحد أعضاء مكتبي بكورونا، لذا أجريت التحاليل عند منتصف ليلة أمس وأثبتت إصابتي بالفيرس”.

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