2020/10/28 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – تنافس شيفروليه الأميريكية بقوة في سوق سيارات “SUV” صغيرة الحجم، من خلال النسخة الأحدث من طراز “تراكس” المميز في 2021، ووفق موقع “كار أند درايفر”، تراكس الجديدة يتوفر منها الفئة LS بسعر 22,395 دولارا، والثانية بسعر 24,195 دولارا.



وأجرت شيفروليه تعديلات على الطراز “تراكس” لتطرح نسخة 2021 بتقنيات مميزة تشمل شاشة عرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيفروليه الأميريكية تقدم النسخة الاحدث من طراز تراكس الجديدة وكالة الصحافة المستقلة.

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