ريال مدريد يتعادل مع مونشنغلادباخ في دوري ابطال اوروبا

2020/10/28 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أنقذ الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي كاسيميرو فريقهما ريال مدريد الإسباني من صدمة جديدة في مسيرته الأوروبية وقادا الفريق للتعادل 2-2 في الوقت القاتل أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب “بوروسيا بارك” في مدينة مونشنجلادباخ الألمانية ، لقن الفريق الألماني ضيفه الإسباني درساً قاسياً جديداً وأفسد عليه فرحة الفوز في الكلاسيكو على برشلونة 3-1 يوم السبت الماضي بالدوري الإسباني لكن هدفاً في الوقت بدل الضائع للمباراة أنقذ الريال من تلقي الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وكان الريال في طريقه للهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة ولكنه انتزع التعادل في الوقت القاتل ليحصد النقطة الأولى له في هذه المجموعة وإن ظل في قاع المجموعة فيما رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى نقطين في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام انتر ميلان.

وأنهى مونشنجلادباخ الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماركوس تورام في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني ، سجل نفس اللاعب الهدف الثاني له وللفريق الألماني في الدقيقة 58 فيما سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف تجديد الأمل للريال في الدقيقة 87 ثم سجل كاسيميرو هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



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