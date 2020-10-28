2020/10/28 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعلن القائمون على تطبيق “يوتيوب” المخصص للهواتف والأجهزة الذكية عن حزمة جديدة من التعديلات والميزات التي ستدخل على التطبيق قريبا لجعله أسهل استخداما.



ومن بين الميزات المهمة التي سيحصل علها التطبيق هي ميزة ستسمح لصانعي الفيديوهات بتقسيم مقاطع الفيديو إلى أجزاء وتسمية كل مقطع على حدة ما سيسهل على المستخدمين مشاهدة المقطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزمة جديدة من التعديلات والميزات على تطبيق “يوتيوب” وكالة الصحافة المستقلة.

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