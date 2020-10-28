2020/10/28 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / -اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، عن جدول اعمال الجلسة السابعة عشر للمجلس، والمقرر انعقادها مساء اليوم.



وذكرت الدائرة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، ان، جدول اعمال الجلسة السابعة عشر من الدورة النيابية الرابعة للسنة الثالثة ضمن الفصل التشريعي الاول سيتضمن 12 فقرة، في مقدمتها اكمال الدوائرة الانتخابية لقانون انتخابات البرلمان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يصوت على مقترح قانون معادلة االشهادات والدرجات العلمية وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على مقترح قانون معادلة االشهادات والدرجات العلمية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على مقترح قانون معادلة االشهادات والدرجات العلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).