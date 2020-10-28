المالية النيابية تناقش تمويل العجز المالي مع الحكومة

2020/10/28 | 10:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تستضيف اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، عدداً من المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية لمناقشة قانون تمويل العجز المالي.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية النيابية ستستضيف وكيل وزير المالية ومدير عام الموازنة ومدير عام المحاسبة ومدير عام القروض العامة الحالي والسابق.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش مشروع قانون تمويل العجز المالي وماهي مصاريف الحكومة ووارداتها وما مبلغ القرض الذي تحتاجه الحكومة بشكل فعلي وليس ماورد في مشروع القانون.

واوضح: ان اللجنة المالية ترفض ربط تشريع قانون تمويل العجز المالي برواتب الموظفين، والحكومة اكدت في عدة مناسبات بان الاموال الكافية لصرف رواتب الموظفين متوفرة.

PUKmedia خاص ‌

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