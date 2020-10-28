مصرف الرافدين يقرر تحويل أقساط السلف والقروض التي منحت للموظف على راتبه التقاعدي

2020/10/28 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن اتخاذه قرارا يقضي بتحويل اقساط السلف والقروض التي يتم منحها للموظف على راتبه التقاعدي عند احالته للتقاعد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه عند احالة الموظف على التقاعد وبذمته سلف او قروض … Readmore

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