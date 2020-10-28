ملا طلال ينتقد بعض الاطراف المعارضة لاتفاق سنجار ويؤكد ان الاتفاق فرض سلطة الحكومة الاتحادية

2020/10/28 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، بعض الأطراف، بأنها “مغتاضة” من اتفاق سنجار، الذي تم مؤخراً بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق فرض سلطة الحكومة الاتحادية على سلطة المنطقة “بالغة التعقيد”.وقال ملا … Readmore

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