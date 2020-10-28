شارلي إبدو تنشر كاريكاتيرا لأردوغان وغضب وادانة تركية

2020/10/28 | 10:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نشرت مجلة شارلي إبدو الأسبوعية الفرنسية الساخرة، صورة كاريكاتورية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بملابس داخلية وهو جالس يشرب البيرة، فيما يرفع ثوب امرأة محجبة لتظهر مؤخرتها.

وقد اتهمت تركيا، المجلة الأسبوعية الفرنسية الساخرة شارلي إبدو بارتكاب "عنصرية ثقافية" بسبب رسم كاريكاتوري على صفحتها الأولى من نسختها الأخيرة عن الرئيس رجب طيب إردوغان.

وكتب مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على تويتر، انه "ندين هذا الفعل المثير للاشمئزاز من قبل مطبوعة تنشر العنصرية الثقافية والكراهية".

وأضاف، ان "أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المناهضة للمسلمين تؤتي ثمارها! نشرت شارلي إبدو للتو سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية المهينة لرئيسنا".

ويظهر في الصورة الكاريكاتورية التي ستنشر في الصفحة الأولى لنسخة الأربعاء من مجلة شارلي إبدو، والتي نشرت على الإنترنت مساء امس الثلاثاء، إردوغان بملابس داخلية وهو جالس يشرب البيرة، فيما يرفع ثوب امرأة محجّبة لتظهر مؤخرتها، وفوق الصورة عنوان، "إردوغان - لديه الكثير من المرح حين يكون وحده".

وجاءت رسوم شارلي إبدو الأخيرة بينما تتصاعد حرب كلامية بين أردوغان وماكرون وزعماء أوروبيين آخرين بعد ذبح شاب من أصل شيشاني، صمويل باتي، وهو معلم بالمدرسة الإعدادية كان قد عرض على تلاميذه رسوما للنبي محمد خلال درس عن حرية التعبير في حصة التربية المدنية.

وتعهد ماكرون بأن تلتزم فرنسا بتقاليدها وقوانينها العلمانية التي تضمن حرية التعبير والتي تسمح لمطبوعات مثل شارلي إبدو المناهض للدين بإنتاج رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وكانت الرسوم التي تصور النبي محمد قد نشرت أول مرة قبل أعوام في مجلة شارلي إبدو، ثم تعرض مقرها لهجوم مسلح في 2015، قتل فيه 12 شخصا.

وأدى دفاع ماكرون عن شارلي إبدو، وتعليقه الأخير بأن الإسلام يمر "بأزمة" في جميع أنحاء العالم، إلى حث إردوغان للأتراك على مقاطعة المنتجات الفرنسية، وسط موجة من الاحتجاجات المناهضة لفرنسا في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

ا.ح

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