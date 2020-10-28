الدوحة ترد على انتقادات عالمية اليها بعد عثورها على رضيعة في مطار حمد الدولي

2020/10/28 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت السلطات القطرية، الأربعاء، على الضجة التي أثيرت بعد تقارير العثور على رضيع تم التخلي عنه في مطار حمد الدولي في العاصمة، الدوحة، وسط انتقادات رسمية أسترالية عقب إخضاع أستراليات لمعاملة “غير لائقة”.وأوضحت الحكومة القطرية في بيان قائلة: “عُثر … Readmore

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