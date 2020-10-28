2020/10/28 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يمر العراق بأزمة مالية يعتبرها البعض خانقة الى ابعد المستويات والتي تكونت بسبب ملفات الفساد و تردي الوضع الاقتصادي العام في البلاد وهي ما أثرت بشكل سلبي على مسألة توزيع رواتب موظفي الدولة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق … هل رواتب الموظفين مؤمنة؟ ام طباعة المزيد من العملة هو الحل وكالة الصحافة المستقلة.

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