اصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

2020/10/28 | 10:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، عن اصابته بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب قاليباف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ان احد الزملاء في مكتبي اصيب بمرض كورونا.

واضاف: في منتصف الليلة الماضية اُعلِن بان الاختبار الذي اجري لي جاء ايجابيا ايضا بالاصابة بكورونا.

وختم رئيس مجلس الشورى الاسلامي: انني الان في الحجر الصحي وساتابع الامور والمسؤوليات المناطة بعون الباري تعالى.



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