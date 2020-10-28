2020/10/28 | 10:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان: ان مجلس الوزراء سيناقش خلال الاجتماع مسودتي منهاج امتيازات السجناء والمعتقلين السياسيين ومنهاج تحديد حقوق وامتيازات ورثة الشهداء في اطار تنفيذ مشروع الاصلاح.

واضاف البيان: ان مجلس الوزراء سيناقش ايضا تقريراً خاصاً عن جرائم الابادة الجماعية التي اقترفها تنظيم داعش الارهابي في المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يناقش جرائم تنظيم داعش الارهابي ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يناقش جرائم تنظيم داعش الارهابي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).