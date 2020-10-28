أمين بغداد يعلن استقالته رسميا (وثيقة)

2020/10/28 | 10:39 - المصدر: NRT عربية

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أمين بغداد منهل الحبوبي

فوتو: أرشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن أمين بغداد منهل عزيز الحبوبي، عن استقالته رسميا من منصبه بسبب عارض صحي الم به يمنعه من الإستمرار في مواصلة عمله.

وقدم أمين العاصمة بغداد، منهل الحبوبي، أمس الثلاثاء، 27 تشرين الأول 2020، استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بسبب عارض صحي أضطره إلى ذلك بحسب وثيقة صادرة عنه، جاء فيها إنه "في اللحظة التي كلفني فيها السيد رئيس الوزراء بتولي أمانة بغداد كنت قد استعدت حلما لطالما سكن ذاكرتي، حلم لبغداد الجميلة الغافية على ضفة دجلة، المدينة التي فارقتها ولم تفارقني، لتسكن داخلي أينما حللت تلك المدينة التي ألقت صعاب السنوات والمعاناة والإهمال اثارة على وجهها فبدی متكدرا، حلم البغداديين عن استعادة بغداد لألقها وتوفير الخدمات لسكانها بما يليق بهم".

وأضاف، "للأسف، وبعد فترة قصيرة من شروعي بمهامي، باغتني عارض صحي جدي يتطلب علاجا طويل الأمد خارج العراق أضطرني الى تقديم استقالتي من المنصب الى أخي رئيس مجلس الوزراء الذي كان منحني كل الثقة والدعم وشاركني الحماسة لخدمة بغداد وأهل بغداد.



يحزنني أن أضطر بعد فترة قصيرة من تسلمي المسؤولية الى مغادرة بغداد، ولكني بعد التباحث مع رئيس الوزراء وتبادل الأفكار، كلي أمل ورجاء أن أمين بغداد الجديد سيكون على قدر ثقة الرئيس وثقة أهالي بغداد ويحمل من الصفات والمؤهلات ما يجعله أهلا لهذه المسؤولية الكبيرة".

ر.إ

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