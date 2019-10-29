قصة صفاء السراي الذي قتلته قنبلة السلطة: مُبرمِج حمّال .. وفنّان ثائر

2020/10/28 | 10:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

في ليلة حالكة بدخان القنابل المصوّبة نحو رؤوس الشبان وبين دويّ الرصاص وهتافات زملائه، سقط صفاء السرايّ على جسر الجمهورية في مثل هذا اليوم من العام الماضي ثم توفي بعد ساعات متأثراً بجراحه.



ويعيد "ناس"، (28 تشرين الأول 2020)، نشر قصة العامل والمتظاهر والشاعر الثار بمناسبة مرور عام على رحيله، حيث تحول إلى رمز للاحتجاجات العراقية المستمرة.

2019.10.29 - 07:23

لم يكن خبر إصابة الناشط الراحل صفاء السراي مخالفاً لسياق الأحداث، فقد غادر الحياة قبله أكثر من 200 شاب من المتظاهرين، خلال 28 يوماً فقط، منذ بدء احتجاجات الأول من تشرين الأول 2019، حيث لم توفّر السلطات و"القوات المجهولة" أياً من أدوات القمع لاستخدامها في محاولة وأد الاحتجاجات.

قُتل العشرات بالرصاص الحي وبإصابات في الرأس وفق ما تكشفه التقارير الرسمية، وبعد ما أُشيع عن قرار بمنع استخدام الرصاص الحي، استُخدمت القنابل الغازية في القتل، عن طريق تصويبها إلى رؤوس المتظاهرين كما كشفت العديد من المشاهد المصورة في بغداد والمحافظات، كان السراي أحد ضحايا تلك القنابل.





وُلد صفاء السراي (1993) لعائلة بغدادية، سكنت مناطق "جميلة والشعب"، تخرّج من الجامعة التكنولوجية، وخلال سنوات الدراسة، عمل في سوق "جميلة" حمّالاً، وفق ما يرويه أصدقاؤه المقربون.



أكمل السراي دراسته دون أي سنة رسوب، وتخرج مبرمجاً من قسم علوم الحاسبات في الجامعة التكنولوجية، وبعد التخرّج، عمل في كتابة العرائض (عرضحالجي) أمام إحدى مديريات المرور.



قبل أسبوع من وفاته، حصل للمرة الأولى على وظيفة في اختصاصه، حين تم توظيفه تدريسياً في جامعة أهلية.

الضيف الدائم على الاحتجاجات وزبون القمع..

شارك السراي في جميع الحركات الاحتجاجية التي صادفته تقريباً، يقول أصدقاؤه إنه لم يترك حركة احتجاجية دون أن يكون ضمن أفرادها.

شارك في تظاهرات العام 2011 في ساحة التحرير، في حقبة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تعرض للضرب بالهراوات على يد القوات الأمنية، وعام 2015، في حقبة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي شارك في تظاهرات الحادي والثلاثين من تموز في بغداد، والتي انطلقت لمؤازرة تظاهرات محافظة البصرة بعد مقتل المتظاهر منتظر الحلفي، وتعرض أيضاً للضرب، كما شارك في تظاهرة أصحاب البسطيّات بعد حملة إزالة نفذتها السلطات.

تعرض للاعتقال خلال تظاهرات العام 2013 التي طالبت بتقليص امتيازات المسؤولين الحكوميين والنواب، ثم اعتُقل مرة أخرى عام 2018، على خلفية اشتراكه في تظاهرات المناطق الفقيرة شرق بغداد (المعامل والحسينية وجسر ديالى)، وبعد اطلاق سراحه، قال مقربون من السراي، إنه كشف لهم عن تلقيه تهديدات على صفحته في فيسبوك لثنيه عن الاستمرار في المشاركة بالاحتجاجات، حيث تلقى رسائل من "حسابات وهمية" تُظهر صورة التُقطَت له أثناء تواجده في المُعتقل، وتحذره من الاستمرار.

كان سلوك السراي متناقضاً في بعض الأحيان، فهو لم يكن يُخفي مخاوفه من الاستهداف كما ينقل اصدقاؤه، لكنه كان يواصل في اليوم التالي عمله المعتاد، الاحتجاج..

لا مجاملات..

عُرِف السراي، بالجرأة الشديدة، يقول أصدقاؤه إنه كان كثير الإشتباك مع الإعلاميين و"النُخب" التي يتهمها بالمهادنة، يتقاطع مع أقرانه كثيراً، وكتب باسمه الصريح وصورته "في أوقات الاستراحة" من الاحتجاجات، ضد العديد من الإعلاميين والشخصيات العامة التي كان يحثها على إبداء مواقف أكثر تقدماً ووضوحاً ضد أوضاع البلاد وسياسات السلطة، وأن يتوقفوا عن مجاملة دوائر السلطات وتمييع المواقف، لكن غالبية "ضحايا جرأته" أو المُختلفين معه، يعترفون بنقائه و"تطرفه الوطني" كما يصف أحد الإعلاميين.

يُتم..

تُوفي والد صفاء في وقت مبكر من حياته، وعام 2017، توفيت والدته بعد إصابتها بالسرطان في عدة أجزاء من جسدها، وفق ما يكشفه زملاؤه الذين يؤكدون أنه شخص تحلى برباطة جأش شديدة، جعلته يتجاوز المِحن التي تواجهه، ويواصل مهامه ونشاطه.

رسالة إلى الحشد الشعبي

كتب السراي قبل وفاته رسالة عنونها إلى الحشد الشعبي، امتدح تضحياتهم، وحذرهم فيها من مخطط يُراد لهم فيه الإشتراك في قمع التظاهرات، وذلك بعد ساعات على تصريح لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، قال فيه إن قواته ستتدخل في الوقت المناسب.

كتب السراي "مثلتم العراق والشعب العراقي خير تمثيل ووقفتم وقفة الابطال اثناء محاربتكم لداعش، ولولاكم لما انتصر العراق على الارهاب هذا الانتصار العظيم، كان في كل بيت حشداوياً نفتخر به، ونرفع رؤوسنا ونتباهى عندما يرجع الينا مصاباً او شهيداً.



كانت دعواتنا لكم كلما ذكرنا العراق، بأن ينصركم ويحميكم كنتم خير ممثل عن الشعب، الشعب الحقيقي القابع في فقره.



الى الآن بيوتات شهدائكم من صفيح، وأراملهم وايتامهم يأكلهم الجوع والفقر، وما زالت أمهاتهم يتحسفن على ابنائهن، بسبب شعور عدم رد الجميل.



والآن..



الحكومة وقياداتكم تحاول زجكم في مواجهة مع الشعب، نفس الشعب الذي دافعتم عنه بأرواحكم..



نفس الشعب الذي قُتلتم وأصبتم من اجله يحاولون أن يجعلوكم قتلة، ومنبوذين، ابقوا كما كنتم في صفوفنا، فالشعب باقٍ ويتذكر، والحكومات الى زوال..".

آخر ما كتب: عارٌ عليكم..

تزامنت اصابة السراي مع انضمام طلبة المدارس والجامعات إلى دعوات العصيان المدني والإضرابات التي أطلقها ناشطون احتجاجاً على ارتفاع أعداد ضحايا الاحتجاجات.

لم تكد تنطلق الاحتجاجات حتى تسرّبت مشاهد ضرب القوات الأمنية لحشود المحتجين، فيما انتشرت مشاهد صادمة لضرب الطالبات الإناث، نشر صفاء السراي واحداً من تلك المشاهد على صفحته..



كتب بغضب ضد "اعتداء القوات الامنية على طالبات مدرسة عتبة بن غزوان في الصالحية" قال إن ما يجري "عار، عار كبير، وقلة شرف ومرؤة أن تضرب بنت بالشارع، يا عديمين الشرف والاخلاق".

يشعر ويرسم ويحب مظفر النواب

كتب السراي الشعر الشعبي والفصيح على نطاق ضيق، كما كان رساماً ماهراً وفقاً لزملائه، وفي الشعر، كان يُبدي اعجاباً منقطع النظير بالشاعر العراقي المعروف بثوريته مظفر النواب.

رحيل في "ليلة التحدي"

أُصيبَ السراي مساء الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، وسط ساحة التحرير، اثناء استمرار القوات الأمنية بإطلاق القنابل الغازية بشكل عشوائي على الساحة، وثقت كاميرات بالصدفة لحظة إصابته.

وجاءت إصابة السراي في اليوم الذي قررت فيه السلطات فرض حظر التجوال في العاصمة منذ منتصف الليل حتى السادسة فجراً، وهو القرار الذي كسره آلاف البغداديين وواصلوا التدفق إلى ساحة التحرير، ساورت ناشطين الشكوك في أن قرار حظر التجوال جاء لمحاولة عزل المعتصمين في ساحة التحرير عن الامداد البشري من المناطق الفقيرة تمهيداً لفعل "شيء خطيرٍ ما" كما تتداول شائعات كثيرة منذ يومين، ولذا فقد قرر الآلاف الاندفاع إلى ساحة التحرير وزيادة الأعداد دعماً للمتظاهرين، ومنعاً لتنفيذ السيناريوهات السوداء التي يتداولونها، والتي ظهر نموذج منها في كربلاء تلك الليلة، حيث اقتحمت قوات مشتركة ساحة اعتصام كربلاء، وفرّقت المتظاهرين وأجبرتهم على إزالة خيام الاعتصام، واعتقلت ناشطين واعلاميين، ولاحقت العشرات في الأزقة، فيما تداول ناجون أحاديث عن اشتراك "مدنيين مُلتحين" في عمليات القمع، على مرأى ضباط القوات الأمنية.

شاهد: متظاهر من كربلاء يتحدث عن “مدنيين مُلتحين” يشتركون في القمع: لا جيش ولا شرطة

في الأثناء كان السراي يرقد في مستشفى الجملة العصبية متأثراً باصابته، وقد أجرى له الأطباء عملية أزالوا فيها شظية القنبلة الغازية من رأسه وأوقفوا النزيف، لكن حالته بقيت حرجة وفق المصادر الطبية وذويه في المستشفى.



توفي السراي عند منتصف الليل، ووصل جثمانه إلى ساحة التحرير بعد أذان الفجر، رغم سريان حظر التجوال، وطاف به أصدقاؤه تحت نصب الحرية الذي يتوسط الساحة، والذي تحوّل إلى رمز للاحتجاجات العراقية.

عجلات "توك توك" في وداع ابن "ثنوة"

و"رغم صعوبة الرؤية في ساحة التحرير" خلال ساعات الفجر الأولى، أنارت أضواء عجلات التوك توك، مسير موكب تشييع السراي، وتحولت تلك العجلات أيضاً إلى إحدى رموز الاحتجاجات الأخيرة، والتي عبّرت عن الشريحة الاجتماعية للمحتجين في التظاهرات التي واجهت أعنف حملة تسقيط سياسي وإعلامي منذ ما قبل انطلاقها، شملت مختلف اتهامات التخوين، حيث تحدث زعماء فصائل ونشطت مؤسسات إعلامية في نسج الاتهامات المختلفة ضد الحراك.

لكن أفواج "التكاتك" واصلت تعزيز صورة وهوية شريحة المحتجين الأكثر فقراً، وكتب ناشطون كثر إشادات بشجاعة سائقي "التوك توك" الذين ملأوا ساحات الاحتجاج، ونفذوا عمليات انقاذ سريعة للمصابين.

حملت جثمان السراي سيارة نقل جماعي (كوستر)، وتقدم التشييع عجلات "التوك توك" فيما هتف المشيّعون باسم "ثنوة" والدة صفاء بعبارات "رافع راسه يا ثنوة ابنج".

من: محمد عزيز

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