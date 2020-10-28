2020/10/28 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- اشتكى معلمون من تأخر صرف رواتب التعليم الإضافي، وعدم استلام رواتبهم منذ بدء تكليفهم حتى اليوم.



أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أوضحت في تصريحات لإذاعة الامن العام ، ان سبب التأخير الأول هو ان البنك الذي كان من المفترض ان يتم تسليم الرواتب عبره اعتذر هذا العام عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية الاردنية توضح سبب تأخر رواتب التعليم الإضافي وكالة الصحافة المستقلة.

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