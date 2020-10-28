وزير التخطيط: ملتزمون بتوفير الأموال لإكمال ميناء الفاو

2020/10/28 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأكدت وزارة التخطيط التزام الحكومة العراقية بتوفير التمويل اللازم لتكملة انشاء مشروع ميناء الفاو الكبير، على الرغم من الازمة المالية التي يمر بها البلاد.

وللمشروع اهمية ستراتيجية للعراق عبر تحريك عجلة الملاحة البحرية، اذ ستكون منطقة الفاو المدينة الصناعية الاولى في الشرق الاوسط، فضلا عن تنشيط قطاع النقل في العراق، وتنويع طرق الاستيراد والتصدير.

وقال الوزير خالد بتال النجم في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان «العراق لديه مشاريع وطنية ستراتيجية مهمة ابرزها مشروع بناء ميناء الفاو الكبير».

واضاف ان “الحكومة حريصة وملتزمة بتوفير التمويل اللازم لاستكمال هذا المشروع الذي ينتظره جميع ابناء الشعب”، مشدداً على “الجهود الكبيرة التي تبذل بالتنسيق مع بعض الممولين للتمكن من توفير التمويل اللازم لهذا المشروع”.

يشار الى ان تكلفة المشروع تبلغ نحو 4.6 مليارات يورو وتقدر طاقة الميناء المخطط انشاؤه بحسب التصاميم التي وضعتها شركة استشارية ايطالية بـ99 مليون طن سنويا، ليكون واحدا من اكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم.

جدير بالذكر ان وزير النقل ناصر حسين الشبلي اعلن مؤخرا الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع احدى الشركات الكورية، مع قرب توقيع عقد المرحلة الاولى للميناء بعد الاتفاق على أغلب بنود العقد بما يخدم تطلعات الشعب والحكومة بعد مباحثات مطولة مع الجانب الكوري استغرقت أسابيع عدة، ولفت الى نجاح المفاوض العراقي في تخفيض الأسعار إلى أدنى حد ممكن مع الإبقاء على ذات المواصفات الفنية العالية التي وضعها الاستشاري الإيطالي المصمم للمشروع.

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