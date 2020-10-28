العمل تتوقع وصول المتقدمين على قروضها إلى 100 ألف

2020/10/28 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتوقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن يصل عدد المتقدمين على قروض العاطلين لـ 100 الف متقدم، بينما تسلمت لغاية الان اكثر من 60 الف معاملة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أحرار زلزلي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه “تم إطلاق استمارة للحصول على القروض ومن المتوقع ان يصل العدد الى 100 الف متقدم، وهؤلاء ليسوا كلهم سيشملون بالقروض وستتقاطع بياناتهم مع وزارة التخطيط لفرز من يتقاضون رواتب أخرى».



وأضافت أن “الوزارة قادرة على تسديد 7 الآف قرض للمؤهلين”، مشيرة الى أن “لدى الوزارة صندوقاً للقروض أنشئ عام 2011 للمشاريع المدرة للدخل ونداور فيه الأموال، ومع كل فترة تكون فيها إضافة للصندوق يجري اطلاق قروض» .

وكانت وزارة العمل أطلقت الأسبوع الماضي استمارة القرض واستمارة الباحث عن العمل (الاستشارية) وتحديث الاستشارية، كما قامت بتمديد وقت التقديم عبر الموقع الالكتروني من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً، وكذلك خلال يومَي الجمعة والسبت وذلك لامتصاص الزخم الحاصل.

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