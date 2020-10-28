بالوثيقة.. امين بغداد يقدم ساتقالته لاكظمي بسبب عارض صحي

2020/10/28 | 10:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم امين بغداد، منهل الحبوبي، استقالته بشكل رسيمي الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسبب عارض صحي بحسب كلامه.

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