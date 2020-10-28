مجلة شارلي إيبدو الفرنسية تنشر رسوماً للرئيس التركي اردوغان وسط ازمة بين انقرة وباريس

2020/10/28 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة، رسوما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط استمرار التوتر بين أنقرة وباريس وبالتحديد بين أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.المجلة الفرنسية نشرت الصورة ووضعتها لتتمركز كصورة رئيسية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء.… Readmore

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