محادثات ثلاثية على مدى أسبوع حول سد النهضة بين وزراء خارجية مصر والسودان واثيوبيا

2020/10/28 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخرطوم أنها ستنظّم على مدى أسبوع مفاوضات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، والذي يثير غضب مصر والسودان، وذلك في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو جمع وزراء خارجية الدول الثلاث.وجاء في بيان أصدرته وزارة الري والموارد … Readmore

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