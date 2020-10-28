قيادي حوثي: جريمة اغتيال الوزير زيد لن تمر دون القصاص من دول العدوان 

2020/10/28 | 10:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

وجه عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثيين حزام الاسد ، الأربعاء، اصابع الاتهام لاربع جهات بالوقوف وراء عملية اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، متوعدا بملاحقة الذين نفذوا جريمة الاغتيال.

وقال الأسد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والامارات واذنابها من التكفيريين وراء عملية الاغتيال”.

وأضاف أن “العدوان لن ينال من هذه الرموز العظيمة على المستوى الوطني والاممي ولن يمر المجرمون بجريمتهم دون رد موجع”.

وأوضح الأسد، “الولايات المتحدة الامريكية ومن يتحالف معها من انظمة العدوان على الشعب اليمني واذياله التكفيرية خلف هذه الجريمة النكراء”، لافتا إلى أن “العملية تمت عبر أدوات العدوان وليست عبر غارة جوية”.

ونعت حركة أنصار الله الحوثيين، أمس الثلاثاء ، حسن محمد زيد وزير الشباب والرياضة الذي اغتالته “ايادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي السعودي”.



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