عالية نصيف تدعو الرأي العام العراقي للمشاركة في تعديلات قانون شركة النفط الوطنية

2020/10/28 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف الرأي العام

العراقي والخبراء والأكاديميين

والمختصين الى أن يكون لهم رأي في الحق

الاستراتيجي في تعديل قانون شركة النفط

الوطنية، مطالبة النائب الأول لرئيس

مجلس النواب بالتريث في ت

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