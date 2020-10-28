الثروات الكبيرة وراء المشاريع الشريرة - مشعل يسار

2020/10/28 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار نشرت مجلة فوربس في زاويتها Forbes Real-Time مقادير ثروة كل من أغنى أغنياء العالم لهذا اليوم بالذات، فيما الملايين والمليارات تجوع أو تكاد تحصّل خبزها اليومي.



وقد تمثلت قمة العربدة الطبقية في هذه اللائحة لأكبر عشرة أغنياء جدد، طبعا بعد العتاق النِجاب روكفلر وروتشيلد ومورغان وغيرهم:- مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس: ثروته - 188.7 مليار دولار ؛- لويس فويتون مويت هينيسي رئيس لويس ف ......





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