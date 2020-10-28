سقوط ترامب انتصار للديمقراطية - يعقوب بن افرات

2020/10/28 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يعقوب_بن_افرات يترقب الأمريكيون والعالم بأسره نتائج يوم الثلاثاء المقبل (3 تشرين الثاني/نوفمبر)، موعد الانتخابات الرئاسية والنيابية في الولايات المتحدة، التي ستكون نتائجها مصيرية على الصعيد الداخل الأمريكي وعلى الصعيد الدولي برمته.



والاختلاف بين المتنافسين، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، واضح وجذري في آن واحد، وليس خلافاً شخصياً فحسب، وإنما يتجلى في فروقات كبيرة على المستوى الفكري والسياسي وحتى الأخ ......





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